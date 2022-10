La grande Une

Revivez l'arrivée triomphale de Raynaud à Gillot

Moins de 48 heures après sa prestation sur le plateau de TF1, Raynaud est de retour au péi. Le vainqueur de The Voice Kids a posé les pieds à l'aéroport de Gillot ce lundi matin. Un comité d'accueil bouillant l'y attendait. Des passagers d'autres vols et des accompagnateurs de passagers sont venus grossir les rangs au fil des minutes. Après plus d'une heure d'attente au son des tambours sacrés, le petit Tamponnais à la voix d'or a enfin franchi le sas de la zone de récupération des bagages sous une clameur digne de son parcours dans le programme de télé-crochet. Le gamin de 11 ans aspire à un peu de repos après les différentes réceptions qui l'attendent ces prochaines heures. Revivez cet instant avec les photos de Pierre Marchal de l'agence Anakaopress.