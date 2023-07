Politique Révision du SAR : Le groupe #Avenir veut faire entendre sa voix dans le débat

Alors qu’un Comité Stratégique Révision du Schéma d'Aménagement Régional se tiendra ce mardi, le groupe de la majorité régionale #Avenir entend "jouer son rôle".



Éricka Bareigts, Christian Annette, Maya Cesari, Nadine Gironcel-Damour, Virginie Gobalou, Normane Omarjee, Pascal Plante Et Mickael Sihou veulent "faire de la terre réunionnaise un bien commun au service du plus grand nombre, quitte à contrarier certains intérêts à court terme prêts à

sacrifier l'avenir pour des bénéfices immédiats". Leur communiqué:

Réviser le SAR est une nécessité et la Région s’y est engagée avec beaucoup de détermination. Notre groupe politique #AVENIR veut y jouer son rôle. L’enjeu est clair : il nous faut poser les bases de l’organisation de notre île en prenant en compte : notre mutation démographique (1 million d’habitants à l’horizon 2040/2050), les dérèglements climatiques et leurs conséquences auxquels notre territoire risque d’être fortement exposé (longues périodes de sécheresse, séquences de pluies torrentielles, cyclones plus intenses, houles cycloniques, risques d’inondations et de glissements de terrain, montée de niveau de la mer, salinisation des sols, recul du trait de côte, dommages sur l’agriculture et la biodiversité) et enfin la loi climat-résilience avec son objectif de Zéro Artificialisation Nette en 2050.



Nous souhaitons ce large débat, dans le cadre d’une concertation et coconstruction, afin de partager, mais aussi d’amender notre vision et notre propre ambition pour notre territoire. Il faudrait pour cela mettre au débat les différents enjeux du territoire : le développement de l’offre en logement, la sécurité alimentaire, le développement économique, le développement des mobilités vertueuses, l’autonomie énergétique, la gestion des déchets, la mise en valeur de la biodiversité et la préservation des espaces naturels. À partir des priorités retenues, nous pourrons choisir les voies d’un développement équilibré, soutenable et vertueux.



Se pose donc la question de la « vision régionale » de La Réunion en 2050 que nous devons partager avec les autres collectivités, les acteurs publics comme privés et nos concitoyens. Cette vision devra aboutir à une carte de l’utilisation de nos terres qui incarnera notre politique foncière. Ces enjeux doivent nous faire prendre conscience que la principale contrainte de notre développement réside dans un foncier limité, mais en fait suffisant, si on fait les bons choix.



Ces choix, courageux et ambitieux, devront être faits pour garantir l’avenir de La Réunion des prochaines décennies. La révision du SAR est une opportunité unique : ayons le courage de nous en saisir pour faire de la terre réunionnaise un bien commun au service du plus grand nombre, quitte à contrarier certains intérêts à court terme prêts à sacrifier l’avenir pour des bénéfices immédiats. Que resterait-il alors à nos petits enfants en 2050 ? Quelles perspectives de développement sur un territoire bétonné, mutilé à force d’extension urbaine et de déclassement de terrain, une surface agricole réduite à portion congrue, des paysages rendus quelconques par le mitage, une biodiversité sacrifiée ? Et surtout, qu’en serait-il du mode de vie des Réunionnais ? Et leur bonheur ?



Les élus du groupe #AVENIR