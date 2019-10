A la Une ... Revêtement de sol et décoration : Espace Déco se bat pour les prix !

[Publireportage] Installé depuis près de 30 ans à La Réunion, Espace Déco est une adresse incontournable dans notre île. Matériaux de décoration pour les sols, les murs et les extérieurs: l'enseigne indépendante mise sur une politique innovante visant à réduire les coûts grâce à une recette simple... En favorisant les circuits courts, en s'approvisionnant directement chez les fournisseurs, le spécialiste du revêtement de sol et de la décoration arrive à proposer un large choix de produits originaux avec un rapport qualité prix défiant toute concurrence.



Bien choisir son parquet stratifié

Impossible de passer à côté de la campagne récente d'Espace Déco sur le parquet stratifié avec l'offre parquet posé à 1€. Un synopsis simple, efficace et truffé d'humour: Un Rambo du dimanche s'essaye à la pose d'un parquet quand son épouse dépitée lui propose de passer chez Espace Déco. Un spécialiste présente alors l'offre parquet posé pour 1€ de plus au m2... Mais pour choisir le parquet adéquat, encore faut-il connaitre quelques astuces...



Le prix au mètre carré d"un sol stratifié est un indicateur primordial sur sa qualité et ses performances. Attention donc à l'usage du revêtement avant de se précipiter sur une gamme de prix.



De 15 à 25 euros le m2, la qualité et l'esthétisme seront au rendez-vous...

Résistance et esthétisme d'un parquet stratifié seront acquis dans cette gamme de prix. La couche de protection aura été structurée en fonction du décor : elle épousera les reliefs du béton ou de la pierre... Il en ira de même pour les veines d'un bois, le piqué d'un vieux chêne: le parquet stratifié fera réellement illusion, d'autant plus que le format des lames est celui des vrais parquets. Bords chanfreinés, sous-couche acoustique, système d'assemblage et pose facile: les choses sérieuses commencent !



De 25 à 45 euros le m2, bienvenu dans le haut de gamme du parquet stratifié avec des rendus esthétiques magnifiques. Résistance, confort de marche grâce à la sous-couche épaisse, ces stratifiés s'adaptent par exemple très bien au grand passage des boutiques.

Dans cette gamme de prix se trouvent également des stratifiés destinés aux salles de bains, dont le support en PVC ou en résine de synthèse garantit la résistance à l’eau.



Et un deuxième magasin à Saint-Pierre

Depuis peu, un deuxième magasin, d'accès ultra facile sur la 4 voies, a vu le jour à Saint-Pierre. Un immense showroom de 800 m2 permet de présenter toutes les dernières nouveautés en matière de revêtement de sol ou de décoration. Espace Déco propose, à l'instar de son magasin dionysien, l'offre parquet posé, pour que les travaux demeurent un plaisir.



Espace Déco 16 rue Lislet Geoffroy, ZI du Chaudron, Ste-Clotilde -Tel : 0262 29 67 43

