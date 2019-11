Revendications, barrages, affrontements...Il y a un an naissaient les Gilets jaunes de La Réunion

Il y a un an, des citoyens de tous âges, en emploi ou non, de tous bords politiques, engagés ou au contraire désabusés, se mobilisaient.Coût de la vie, taux de chômage et de pauvreté plus élevés à La Réunion et défiance envers les élus s’ajoutent aux éléments de contexte des raisons de la colère.Le samedi 17 novembre plus d’une vingtaine de barrages sont comptabilisés sur le réseau routier.