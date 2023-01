A la Une . Réveillon sur les plages de l'Ouest : Plus de 4 tonnes de déchets ramassées, moins que les années passées

Alors que certains fêtards étaient toujours en train de célébrer, les agents de la SPL Tamarun se sont mobilisés afin de nettoyer les plages de l’Ouest. La quantité de déchets collectés baisse par rapport aux années précédentes, démontrant une certaine prise de conscience dans la population. Toutefois, la mer continue toujours de ramener des déchets sur le rivage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 12:12





Dès 6h du matin dimanche, une trentaine d’agents de la SPL Tamarun étaient à pied d’œuvre de Trou d’Eau à Boucan Canot pour nettoyer les plages. Ce sont pas moins de 2,8 tonnes de déchets en tout genre et 1,34 tonne d’encombrants qui ont été ramassées et placées dans des bennes fournies par le TCO.



"On s’est aperçu que c’était moins que ce qu’on avait récupéré le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Donc il y a une baisse du tonnage, puisqu’il a eu un gros effort à l’Hermitage, une grosse communication et une grande mobilisation. Je pense que les gens ont été plus précautionneux. Les agents ont remarqué qu’il y avait une évolution positive, même s’il y a beaucoup de travail qui reste à faire", indique Véronique Espitalier-Noël, la directrice générale de Tamarun. À titre d'exemple,



Cependant, malgré les efforts des agents de la SPL, ainsi que le civisme de certaines personnes encore ce mardi pour nettoyer, de nombreux petits déchets continuent d’être rapportés sur le littoral par l’océan. "On continue notre effort, car on sait que ça ne s’arrête jamais de nettoyer les plages et le sous-bois. On sait que ce n’est pas fini encore", conclut-elle. Après deux ans de restrictions sanitaires, il était enfin possible de pouvoir célébrer le Nouvel An sur les plages. Environ 20.000 personnes ont donc décidé de célébrer le passage à 2023 sur les plages de l’Ouest.Dès 6h du matin dimanche, une trentaine d’agents de la SPL Tamarun étaient à pied d’œuvre de Trou d’Eau à Boucan Canot pour nettoyer les plages. Ce sont pas moins de 2,8 tonnes de déchets en tout genre et 1,34 tonne d’encombrants qui ont été ramassées et placées dans des bennes fournies par le TCO."On s’est aperçu que c’était moins que ce qu’on avait récupéré le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Donc il y a une baisse du tonnage, puisqu’il a eu un gros effort à l’Hermitage, une grosse communication et une grande mobilisation. Je pense que les gens ont été plus précautionneux. Les agents ont remarqué qu’il y avait une évolution positive, même s’il y a beaucoup de travail qui reste à faire", indique Véronique Espitalier-Noël, la directrice générale de Tamarun. À titre d'exemple, en 2019, 6,360 tonnes d'ordures avaient été récoltées sur le sable par les agents de Tamarun et 1,160 tonne d'encombrants.Cependant, malgré les efforts des agents de la SPL, ainsi que le civisme de certaines personnes encore ce mardi pour nettoyer, de nombreux petits déchets continuent d’être rapportés sur le littoral par l’océan. "On continue notre effort, car on sait que ça ne s’arrête jamais de nettoyer les plages et le sous-bois. On sait que ce n’est pas fini encore", conclut-elle.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur