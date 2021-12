Faits-divers Réveillon endeuillé à St-André : Un piéton mortellement percuté par un automobiliste dans le secteur de Petit-Bazar

Terrible drame de la circulation lors du réveillon de Noël. Jean-Paul Ciret, un des piliers de la section PCR de Saint-André et figure du monde associatif, a été percuté par un véhicule ce vendredi peu avant 21h dans le secteur de Petit-Bazar. Malgré l'intervention des secours, il n'a malheureusement pas survécu. Une enquête a été ouverte. Par NP - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 07:26



Le Parti Communiste Reunionnais à la douleur d’annoncer le décès de Jean Paul Ciret, suite à un accident survenu, ce soir, devant chez lui, à Saint André. Le corps du défunt a été transporté à la morgue pour les besoins de l’enquête. De plus amples informations seront données dans la matinée du 25 décembre.

Le Parti s’incline devant la dépouille d’un camarade qui s’est engagé à ses côtés dès son arrivée sur l’île.

Le Parti présente à son épouse et à ses proches ses sincères condoléances.



Jean-Paul Ciret était également l'auteur de plusieurs contributions dans plusieurs médias de l'île, notamment Témoignages et Zinfos974. À sa famille, ses proches, la rédaction de Zinfos adresse ses plus sincères condoléances. À l'annonce de son décès, Ary Yee Chong Tchi Kan, du bureau politique du PCR, lui a rendu un hommage dans un communiqué :