Réveillon du Nouvel An : Les premières prévisions météo

Le réveillon du jour de l’An approche et les premières prévisions météo sont connues. Après une journée humide sur l’ensemble du département, les étoiles devraient être présentes pour le passage à la nouvelle année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 06:43

Après deux ans de restrictions, il sera enfin possible de célébrer le réveillon du jour de l’An sur la plage… sauf si la météo en décide autrement. Après des mois d’absence, la pluie fait son retour depuis quelques jours et pourrait bien gâcher la soirée de certains. D’autant plus que les précipitations seront bien présentes sur le département.



"En journée de samedi, on s’attend à des averses qui vont se développer, notamment dans les hauts de La Réunion. Cela pourrait prendre un caractère orageux, même si on n’attend pas des cumuls et des orages très violents. C’est un risque que l’on n’exclut pas à l’heure actuelle", indique Tarik Kriat, prévisionniste cyclone à Météo France.



Ce dernier ajoute que ces averses pourraient atteindre localement les plages, de l’après-midi jusqu’au début de soirée. "Par contre, en allant vers la fin de journée, la situation va progressivement se calmer. Vers la fin de soirée, on devrait arriver à une nuit assez sèche sur le département", annonce-t-il. Tarik Kriat rappelle que ces prévisions peuvent évoluer d’ici là et vont être réactualisées par Météo France.



La soirée va donc être belle pour les fêtards des plages, la journée sera par contre pénible pour ceux qui réservent l’espace.



