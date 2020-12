A la Une .. Réveillon du 31 : Désigner un capitaine de soirée reste possible

Si les motifs pour se déplacer entre 22h et 1h du matin sont restreints, il reste possible de désigner un capitaine de soirée, lequel se chargera de ramener ses amis à leurs domiciles respectifs. Par M.A - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 16:16 | Lu 441 fois





Quid du capitaine de soirée, celui qui conduit mais qui ne boit pas ? Pourra-t-il ramener un par un ses amis à leur domicile ? "En cochant retour à domicile sur



Pour rappel, la consommation excessive d'alcool et/ou de stupéfiants reste la principale cause des accidents mortels. Avec un taux à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2 ; à 0,8 g par litre de sang, il est multiplié par 10 et au-delà de 1,2 g par litre, le risque est jusqu'à 35 fois plus élevé. Un pourcentage qui explose en cas de mélange avec des produits stupéfiants. De bonnes raisons de ne pas laisser une personne qui a bu reprendre le volant. "Quand on tient à quelqu'un, on le retient", martèle d'ailleurs la délégation à la Sécurité routière.



Rappelons en outre que comme chaque année à cette période, les forces de l'ordre seront mobilisées sur les routes de l'île, sur lesquelles 41 personnes ont perdu la vie cette année.

🎄🎅 🎁 Réunis en petit comité avec nos proches, assurons-nous qu’aucun d’entre nous ne conduise s’il a bu ce soir. La Sécurité routière vous souhaite un joyeux #Noël ! pic.twitter.com/NqQdLaxF3X

— Sécurité routière (@RoutePlusSure) December 24, 2020

Le réveillon du 31 décembre 2020 sera particulier. Distanciation sociale, rassemblements interdits sur les lieux publics, nombre de convives limité, couvre-feu... L'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Entre 22 heures et 1 heure, seuls les déplacements pour rentrer chez soi et certains déplacements justifiés sont permis.Quid du capitaine de soirée, celui qui conduit mais qui ne boit pas ? Pourra-t-il ramener un par un ses amis à leur domicile ? "En cochant retour à domicile sur l'attestation , il n'y aura pas de difficulté", assure la préfecture. Et pour être dans les clous, en plus d'un retour avant 1 heure du matin, il faudra porter le masque, obligatoire lors d'un covoiturage, durant le trajet. Concernant le nombre de passagers dans l'habitacle, deux personnes sont admises sur la banquette arrière, en plus d'un passager et du conducteur à l'avant.Pour rappel, la consommation excessive d'alcool et/ou de stupéfiants reste la principale cause des accidents mortels. Avec un taux à 0,5 g par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 2 ; à 0,8 g par litre de sang, il est multiplié par 10 et au-delà de 1,2 g par litre, le risque est jusqu'à 35 fois plus élevé. Un pourcentage qui explose en cas de mélange avec des produits stupéfiants. De bonnes raisons de ne pas laisser une personne qui a bu reprendre le volant. "Quand on tient à quelqu'un, on le retient", martèle d'ailleurs la délégation à la Sécurité routière.Rappelons en outre que comme chaque année à cette période, les forces de l'ordre seront mobilisées sur les routes de l'île, sur lesquelles 41 personnes ont perdu la vie cette année.





Publicité Publicité