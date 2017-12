Réveillon de la St-Sylvestre : Pas d'averses prévues pour ce soir

On devrait passer un réveillon de la St-Sylvestre exempt d'averses.



Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France indique que si cette journée voit progressivement les nuages grignoter l'ensemble du territoire, pour le réveillon, le ciel sera "dégagé et exempt de pluie, malgré la présence plus ou moins lacunaire du voile d'altitude".



Le vent, lui, se renforce légèrement en fin de journée, en particulier le long des plages de l'Ouest. entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel. Le vent d'Est à Sud-Est est faible.



Du coté des températures, les maximales prévues sont comprises entre 30 et 32°C sur le littoral, 17°C au Maïdo, 19°C au volcan, 27°C à Salazie, 28°C à Takamka et 25°C dans Cilaos.



La mer est belle à peu agitée au Nord et à l'Est, par petite houle d'alizé. Entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table, la mer est agitée à localement forte (le long du Sud Sauvage) par houle de Sud-Ouest, voisine de 2m20 en fin de journée.