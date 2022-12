A la Une . Réveillon de Noël : Un homme reçoit sept coups de couteau de sa belle-soeur

Pendant le réveillon de Noël, un homme de 39 ans a reçu sept coups de couteau à Cenon en Gironde. Quatre personnes présentes dans le logement ont été placées en garde à vue et ont été jugées en comparution immédiate le mardi 27 décembre. Par P.J - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 07:25

Un drame s’est joué à Cenon, en Gironde, le jour du réveillon de Noël. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre 2022, un homme de 39 ans a été poignardé à sept reprises, a révélé le Sud-Ouest.



Après avoir été frappé de sept coups de couteau, le trentenaire grièvement blessé a été hospitalisé en urgence. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge. Il serait dorénavant hors de danger.



Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les faits. Un différend familial serait à l’origine de ce drame. Dans le logement, la victime se trouvait en compagnie de sa compagne et de la famille de celle-ci : son père, deux sœurs et le compagnon de l’une d’elles.



Selon Actu-Bordeaux, c’est une des belles-sœurs du trentenaire qui aurait donné les coups de couteau. France Bleu Gironde a indiqué que la victime s’en serait d’abord prise au père de sa compagne en le frappant au visage avant qu’une bagarre n’éclate.



Âgés de 21 à 49 ans, les protagonistes, hormis la compagne de la victime, ont été placés en garde à vue. Les quatre personnes ont été déférées devant le parquet le lendemain des faits.