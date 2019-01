Réveillon à l'Hermitage: Près de 2 tonnes de déchets en moins

La SPL Tamarun, chargée de ramasser les ordures ménagères abandonnées sur la plage par les fêtards se félicite, les actions de sensibilisation semblent peu à peu porter leurs fruits. L'année dernière, les joyeux réveillonneurs avaient laissé derrière eux 8 tonnes de déchets divers. Cette année, "seules" 6,360 tonnes ont été récoltées sur le sable par les agents de Tamarun.



La SPL note néanmoins que, malgré la distribution de sacs poubelles, la grande majorité des ordures ont été laissées à même le sol...

En plus de ces tonnes de déchets divers et variés, pas moins de 1,160 tonne d'encombrants plus ou moins ahurissants a été ramassée: des palettes, des réfrigérateurs, des restes de tentes, des chaises...



À l'emplacement de feu le Coco Beach, un bar doublé d'un confortable salon de plage fut abandonné sur les lieux, par des citoyens respectueux des autres et de leur environnement...