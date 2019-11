Réveil encore plus ensoleillé que prévu, des averses locales cet après-midi

Le soleil domine au lever du jour.Les nuages se développent rapidement sur les pentes et dans l'intérieur en matinée. Des averses se déclenchent avant le début de l'après-midi, elles deviennent plus fréquentes et plus marquées et finissent par déborder localement sur les zones littorales.Le vent est modeste et la mer peu agitée dans l'ensemble.