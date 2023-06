Revalorisation des bourses : "Une victoire historique" pour l'UNEF

Le communiqué :



Le mercredi 21 Juin 2023, la Première Ministre Elisabeth Borne annonçait la mise en place d’un complément de bourse de 30 euros par mois pour chaque étudiant ultramarin. L’UNEF Réunion accueille cette mesure avec un certain enthousiasme, qu’il faut néanmoins nuancer. En effet, le montant de cette augmentation est loin d’être suffisant pour faire face à la réalité de la précarité étudiante en Outre-Mer.



Depuis 2015, suite à un sondage effectué auprès des étudiants, l’UNEF Réunion défend la mise en place d’un complément de bourse de 100 euros par mois pour chaque étudiant boursier en Outre-Mer, et pour cause, 63% des étudiants sont boursiers, dont la majorité aux échelons 6 et 7. La Réunion étant un territoire très précaire avec un coût de la vie 7,1% plus cher qu’en métropole, l’Etat investit déjà pour pallier à la vie chère avec la surrémunération de ses fonctionnaires, et aujourd’hui c’est chose faite pour les étudiants.



Ce complément, certes insuffisant, constitue une première étape pour lutter contre la précarité étudiante en Outre-Mer, mais avec l’augmentation de la CVEC, le repas à 1€ toujours réservé aux boursiers ou encore la hausse des prix due à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine, il est nécessaire que le gouvernement embraye rapidement pour passer à la vitesse supérieure en matière de lutte contre la précarité étudiante.



L’UNEF Réunion sera vigilante à ce que l’Etat aille jusqu’au bout en mettant en place un complément de bourse de 100€ par mois par étudiant boursier ultramarin et propose de réelles mesures pour les étudiants non boursiers eux aussi frappés par la précarité.