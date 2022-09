Communiqué Revalorisation de 500 euros : La CGTR très satisfaite des mesures prises par la mairie de Saint-Paul

Jeanlin Hoareau, le secrétaire général C.G.T.R de la mairie de Saint-Paul adresse un communiqué dans lequel son organisation syndicale se félicite des mesures qui seront votées ce jeudi et qui touchent aux conditions de travail des agents : Par LG - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 16:39

La revalorisation des bas salaires est une revendication que porte la CGTR de la commune de Saint-Paul depuis plusieurs années.



Nous sommes donc satisfaits de délibération qui sera prise lors du conseil municipal de ce 8 septembre 2022, qui instaurera une revalorisation de 500 euros pour les catégories C dans le cadre du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel).



En tant qu’organisation syndicale, nous ne pouvons que nous féliciter des mesures mises en place par la nouvelle majorité :

- Augmentation de la valeur ticket restaurant de 5 à 6 euros

- Plan de titularisation

- Intégration des lauréats de concours

- Doublement des subventions allouées au Comité d’œuvres Sociales de Saint-Paul (de 90.000 à 200.000 euros)

- Mesures de bien-être au travail (heures de sport)