Communiqué "Rêv Pou Fé" : Faites part de vos rêves et aspirations pour La Réunion

Une grande campagne de récolte de rêves baptisée Rêv Pou Fé est lancée pour l'association JB4. Objectif de ce projet parrainé par Danyel Waro : recueillir les rêves et les aspirations des Réunionnais "dans le but de façonner La Réunion de 2030". Par N.P - Publié le Jeudi 13 Janvier 2022 à 15:06





"I fo nou mazin, i fo d’étai la lang. Alon Rev pli for, tout tout encens, po nou chang nous domin. La dit fo krwar pou war !", Anifa Cassim



Rêv Pou Fé est un projet sociétal construit avec et pour tous. Avec l’aide de l’association JB4 et du CR-CSUR, l’équipe des porteurs de rêves a commencé à rassembler les rêves de la population.



A ce jour, ils ont déjà récolté plus de 1000 rêves. C'est déjà très conséquent ! Cependant la Réunion comptant plus de 850000 habitants, ce chiffre n'est pas encore assez représentatif de l’image de La Réunion. C’est pourquoi les membres de Rêv Pou Fé continuent chaque jour à se rendre aux quatre coins de l’île pour récolter les rêves de la population par le biais de récoltes déambulatoires et d’animations scolaires.



Il est également possible pour les Réunionnais de déposer leurs rêves sur le site internet



Tout comme notre parrain Danyel Waro n’hésitez plus à venir vous exprimer ! Toutes les formes de rêves sont les bienvenues qu’elles soient écrites, chantées, filmées, dessinées, contées ou jouées.



Pour rêver plus fort La Réunion de demain l’équipe Rev Pou Fé a besoin de vous !



Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Maheux Benoît, directeur de l’association JB4 au 0692007678.

