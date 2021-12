A la Une . Reutiliz, l’association qui veut recycler les bonnes pratiques

L’association Reutiliz vient de conclure une expérimentation réussie quant à la pertinence de la création d’une filière de réemploi des contenants en verre (pots, bouteilles et barquettes) à La Réunion. L’objectif est de développer à terme une vraie solution de collecte, de lavage et de redistribution sur l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 13:35

À quoi reconnaît-on un zoreil fraîchement débarqué sur l’île ? Il envoie une photo à Zinfos974 pour dénoncer ceux qui laissent leurs bouteilles de bière locale au pied des bornes à verre. Ce qu’il découvre au fur et à mesure de son installation, c’est que derrière une bouteille de bière laissée dans la rue se cache une économie entière, un geste paradoxalement écologique, voire même une pratique devenue culturelle.



C’est en partant de ce postulat que les Réunionnais ont déjà intégré le triage et la collecte du verre que l’association Reutiliz s’est lancée l’ambition généraliser cette pratique. Elle veut le retour et la généralisation de la consigne sur le territoire en fournissant une solution de collecte, de lavage et de redistribution des contenants en verre.



Le développement de cette nouvelle filière deviendrait une alternative au jetable.



Une quantité impressionnante de verre importé



Le verre qui est jeté chaque année à la Réunion est d’environ 30.000 tonnes, selon une étude de Reutiliz, dont 15.000 tonnes sont exportées en Afrique du Sud (Calcin). Les importations de verre à La Réunion représentent des volumes et des coûts vertigineux. Par exemple, 11.000 tonnes de contenants en verre neufs sont importées pour un conditionnement local (pots et bouteilles).



En revanche, environ deux tiers des bouteilles en verre de bière locale sont aujourd’hui collectés annuellement pour la réutilisation. Les Réunionnais connaissent et réalisent naturellement ce geste.



Une expérience encourageante



Reutiliz s’est dotée d’un local et d’outils de collecte et de lavage afin de mener une expérimentation sur la commune de Saint-Leu. Pour cela, l’association a bénéficié d’un accompagnement de CARBONE Ingénierie et de LEU Réunion. L’expérimentation s’est déroulée pendant un an, avec un travail qui s’est focalisé sur les barquettes et les bouteilles.



Pour les besoins de l’expérience, l’association a mis en place le déploiement d’un réseau de 33 points de collecte. Celui-ci est composé de 10 partenariats avec des producteurs locaux et de 6 partenariats avec des restaurateurs.



Cette opération a permis d’éviter la production de 7.400 déchets de barquettes en plastique, et 9.100 bouteilles en verre ont pu être réemployées sur la période. Cela représente 220 kg de plastique et 5,85 de déchets en verre évités. Petit bonus, les producteurs ont vu le prix des contenants se réduire de 10%.



La filière a également un impact positif en matière d'emploi. L’association est d'ailleurs passée d’un petit groupe de bénévoles à une trentaine d’adhérents, en créant 4 emplois, en permettant l’insertion de 4 travailleurs d’intérêt général, et le recrutement de 2 services civiques. Elle a fait intervenir 5 prestataires locaux pour travailler sur les études.



La poursuite du projet



Le matériel utilisé pour la phase expérimentale est presque arrivé à saturation et n’est pas suffisant pour développer une activité durable de réemploi. Il est donc essentiel pour l’association de préparer une phase intermédiaire et de pré-industrialisation.



Pour les barquettes, Reutiliz souhaite créer une première plateforme de lavage des barquettes sur le TCO. Pour cela, il est nécessaire de continuer à convertir les pratiques des restaurateurs et des consommateurs. L’installation pourrait également permettre de laver des pots (et des bouteilles de manière provisoire). Cette unité de lavage pourrait ensuite être dupliquée dans chacune des intercommunalités du territoire réunionnais.



Pour les bouteilles, l’association a pour ambition de créer une usine de lavage mutualisée pour l’ensemble des producteurs régionaux. Le procédé de lavage étant très spécifique, REUTILIZ projette de parfaire l’ingénierie de cette usine, tout en levant les freins de l’étiquetage et des contenants. En parallèle, le déploiement du réseau de collecte devra se poursuivre pour atteindre les volumes escomptés.



Pour atteindre cet objectif, Reutiliz bénéficie du soutien du TCO, de l’ADEME, de la Région Réunion, de la préfecture et d’EDF. L’association a mandaté plusieurs prestataires pour mener sur 2 ans une étude complète sur la faisabilité technique, la viabilité économique et l’impact environnemental du projet pour le territoire.





