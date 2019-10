<<< RETOUR La Réunion Positive

"Réunions" La série Feel-Good Le tournage de la série « Réunions », produite par KWAI, touche à sa fin sur l’île. 3 mois intenses pendant lesquels l’équipe, majoritairement locale, a travaillé à donner vie au nouveau départ de Jérémy (Loup-Denis ELION), Chloé (Laetitia MILOT) et leur famille. Une série familiale et pétillante où métissage, famille recomposée, découverte d’un cadre de vie inconnu...se mélangent. Les 6 épisodes de 52 minutes devraient être diffusés en prime time sur France 2 courant 2020.



STÉPHANIE CARRÈRE

CO-PRODUCTRICE KWAI PRODUCTIONS





COMMENT EST NÉE LA SÉRIE « RÉUNIONS » ?



Ce sont les auteurs-créateurs qui sont venus voir la production avec l’envie de faire une série « feelgood » dans laquelle les gens refaisaient leur vie.



Et on a toujours envie de refaire sa vie au soleil ! L’histoire de la série se justifiait d’autant plus à La Réunion que l’île véhicule un vrai exemple du vivre-ensemble et de mixité réussie. Par ailleurs, la famille, un pilier de la série, tient réellement une place importante à La Réunion. Il suffit de voir tous les pique-niques le week end ! Sans oublier des décors très différents à foison. Les gens ont envie de voyager à travers des histoires, mais aussi des décors.





COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ACCOMPAGNÉS ?



C’est très important pour nous de pouvoir compter sur des ressources locales, de trouver des acteurs, des actrices et des techniciens sur place. La Région Réunion est très active depuis plusieurs années, elle a mis tout cela en oeuvre.



On a trouvé beaucoup de monde sur place. Un peu plus de la moitié de notre équipe est locale. La plupart des chefs de postes sont Réunionnais. On a reçu et formé également plusieurs stagiaires de l’ILOI sur le tournage.



10 000 km, ça fait loin. Donc lorsqu’on est sur place, on a besoin d’être efficaces. Quand on peut s’appuyer sur des acteurs locaux et régionaux actifs dans ce domaine, ça fonctionne beaucoup mieux !

Sur la série, la Région nous accompagne à hauteur de 720 000 €.





QUELLES RETOMBÉES POUR L’ÎLE ?



L’équipe loue, mange, dort sur place, se déplace pendant deux mois… il y a donc beaucoup de dépenses locales ! Les retombées économiques sont immédiates.



La série, en prime time sur France 2, est une très belle exposition. Non seulement de la région, mais aussi des talents locaux. Sur une grande chaîne comme ça, on espère avoir au minimum 3 000 000 de téléspectateurs.



SYNOPSIS Lorsque Chloé apprend que Jérémy, son compagnon, a hérité de l’hôtel de son père « inconnu » à La Réunion, elle y voit l’occasion idéale de commencer une nouvelle vie, loin de Roubaix et de leurs soucis financiers... Avec la ferme intention de ne pas faire marche arrière, elle se lance avec passion dans la gestion de l’hôtel avec les deux demi-frères, l’un blanc, l’autre métis, qui ignoraient jusqu’à présent leur existence respective. Mais, entre son ex et père de ses deux aînés qui les a suivis, la découverte d’une nouvelle famille réunionnaise plus aisée et sa fille qui ne pense qu’à rentrer en métropole, Chloé va découvrir qu’un changement de vie, même au soleil ,n’est pas si facile !



LOUP-DENIS ELION – COMÉDIEN

« Mon personnage, Jérémy, vient de ch’nord. Il découvre qu’il a un père mort, qu’il a un frère, qu’il hérite. Sa femme ne lui raconte pas tout de suite tous les soucis financiers qu’ils ont, ni qu’il va être obligé de rester à La Réunion. Il essaie de gérer tout ça.



Je pense qu’on a toujours un point commun avec les personnages que l’on joue. Comme lui, j’ai un côté très angoissé. Moi non plus je ne connaissais pas mon père. J’ai aussi découvert que j’avais un demi-frère quand j’avais 20 ans et je suis aussi père de famille.



La série est très bien écrite et essaie de respecter l’esprit de La Réunion notamment avec du créole, des acteurs locaux, du métissage... Le scénario est très intelligent et très fin dans les rapports humains. J’aime aussi beaucoup l’approche du réalisateur, Laurent Dussaux qui a écrit une comédie, mais dans laquelle les personnages vont être pris dans leurs sentiments, vivre des moments forts… C’est, et le scénario, et le fait d’aller à La Réunion qui m’ont incité à faire ce rôle !



J’ai été très touché par la rencontre avec la population que j’ai sincèrement trouvé extrêmement ouverte dans l’accueil.

Les paysages sont somptueux ! J’ai des photos très rigolotes avec de très belles cascades à La Réunion sur les réseaux sociaux !!

Le décor, les gens,... très franchement, je suis époustouflé ! L’île intense, ce n’est pas pour rien ! Il y a de grandes chances pour que vous me revoyiez !



Je n’ai vu aucune différence dans le jeu des acteurs locaux et ce qu’on peut voir en métropole.

Au contraire ! Olenka (Ilunga), qui joue le rôle de Lucie, a été formée à La Réunion en théâtre et va entrer au Conservatoire de Paris. Les gens vont découvrir Délixia (Perrine) qui joue le rôle de ma mère et qui est une super comédienne. Pareil, les équipes techniques sont très averties. On a une super régie, une déco qui déchire. Les gens sont vraiment très professionnels. J’invite tout le monde à venir faire des tournages ici ! »

LAETITIA MILOT – COMÉDIENNE

« Grâce au tournage j’ai découvert La Réunion, mais aussi le maloya que j’ai appris un petit peu à danser pour une scène. On m’a raconté l’histoire, ce que voulait dire la chanson...ça m’a fasciné ! On peut tout faire ici, les plages sont magnifiques, il y a des endroits supers et bien sûr les randonnées.



C’est génialissime ! J’ai adoré le Maïdo, c’est un petit coup de coeur.



« Réunions » est comédie familiale qui bouge bien et très bien écrite. C’est rare pour un premier jet de série. C’est animé, il y a beaucoup de rebondissements. Je trouve que le casting est super bien fait. Les seconds rôles sont vraiment géniaux ! Ça s’est très bien passé ! C’était un vrai plaisir !



L’équipe technique était top ! Tout le monde est d’une très très grande gentillesse et efficacité.



Mon personnage, Chloé, se bat pour sa famille. Elle veut s’en sortir financièrement. C’est elle qui persuade sa famille de venir à La Réunion, elle qui veut rester ici, elle qui pousse son mari à reprendre l’hôtel. C’est une vraie petite cheffe ! Elle fait de son mieux pour s’intégrer et accompagne sa famille dans cette phase d’adaptation, mais ce n’est pas toujours facile entre les enfants, l’ado qui est en pleine histoire d’amour, un mari qui découvre ses origines, l’hôtel…



C’est un rôle qui change de tout ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. Je n’avais jamais joué de comédie familiale. C’est une aussi une comédie sociale, avec de la mixité, c’est ce qui m’a intéressé.



J’aime bien prendre des risques, sortir des sentiers battus, je suis curieuse. »





