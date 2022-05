Réunionnais tué à Chateauroux : sa famille lance une cagnotte

Il s'appelait Camille et vivait dans l'Hexagone depuis plus de trente ans. Le Réunionnais de 52 ans, que ses amis appelaient "Ti Kok", est décédé de façon tragique ce samedi en métropole.Dans des circonstances qui restent à élucider, il a été poignardé à plusieurs reprises par un individu dans le centre ville de Châteauroux.Après son interpellation dans son logement, le suspect est depuis hier soir entendu dans le cadre d'une garde à vue, indiquait hier le journal régional La Nouvelle République . Sa version des faits est très attendue afin d'éclaircir l'enchaînement des événements qui ont mené à ce drame.Sa famille, à qui il a rendu visite l'an dernier, lance une cagnotte . La famille Abrantès de Saint-Pierre compte sur l'entraide des Réunionnais afin d'organiser le rapatriement du corps de leur proche et ainsi faire leur deuil.