Réunionnais du monde!

Mais quel mauvais management ..soit-disant formé aux USA....ce n'est pas seulement un flop! C'est une cata ! De Châteauvieux et les actionnaires pieds et mains liés et livrés aux créanciers. ..imaginez quelques milliers d'actions payées 24€ l'action au mieux de sa forme valant today 2€ ...même lissé et à PR de 11€ on se relève pas dans la forme actuelle de Bourbon. Heureusement pendant presque 10 ans Bourbon a distribué généreusement des royalties ou dividendes à ses actionnaires allant jusqu'à 1ou1,50€ par action. Ce qui représente quand même un revenu de 7a 10% tout de même plus que 0,75 € du livret d'Epargne !



En bref il nous a fait le coup des transporteurs, pelleteurs et défonceurs de carrières, locaux. A une autre échelle bien sûr et dans un autre secteur d'activités ici le off-shore. . Trop de navires achetés et qui dorment faute d'activités...Les dettes s'accumulent depuis un certain temps. Heureux ceux qui n'ont pas mis tous les oeufs dans le même panier !



Si les créanciers prennent la main, les actionnaires seront appelés à recapitaliser.