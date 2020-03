Société Réunionnais à Singapour: "Nous avons déboursé 1000€ sans aucune certitude de pouvoir embarquer"





Déjà ce jour-là, Laurent avait eu vent des frais à débourser, en plus du voyage initial, pour pouvoir rejoindre un aéroport sur lequel leur compagnie aérienne pouvait encore poser ses roues...



"Si on paie, on rentre. Donc nous ne sommes pas coincés à proprement parler si on a les moyens", tels avaient été les conseils de l’ambassade de France à Singapour, nous avait-il dit vendredi dernier. L’institution diplomatique avait ainsi demandé à nos deux voyageurs de revenir vers elle qu’en cas d'ultime recours.



Avec cinq jours de plus passés sur place, Laurent est désormais en mesure de confirmer ses premières impressions : "l'ambassade n'est d'aucune utilité. Ils font de l'écoute par téléphone en disant : on vous comprend, rappelez-nous si la situation évolue."



Entre-temps en effet, il a dû sortir de sa poche les billets d’avion pour rallier Bangkok, la capitale de la Thaïlande qui, d’un geste salutaire hier, a décidé d’assouplir la condition d’entrée des étrangers sur son sol. Comme nous vous l’évoquions hier soir suite à notre interview du directeur d’Air Mauritius à La Réunion, la Thaïlande permet désormais aux passagers de transiter par leur aéroport international pour quitter l’Asie. Une fenêtre de tir inespérée il y a quelques jours encore.



