Réunion: ti matin bien frisquet mais heureusement le soleil est là

2019 MAI 27 06H15 REUNION



Graphique: températures relevées par les stations de Météo France à 6heures ce matin. Il fait 5° à Bourg Murât et à peine 17° à Saint Benoît.



Bonjour la Réunion!





REMARQUES GENERALES: Petit matin qui pique avec des minimales fraîches. Les stations de Météo France rapportent à 6heures ce matin 4.8° à Bourg Murât , 4.9° au Gîte du volcan, 8° à Cilaos par exemple. Sur la côte on note un petit 16.7° à Saint Benoît, 17.7° à Gillot et entre 19° et 20° ailleurs..



NB: Météo France rapporte une maximale absolue de 1.4° au Maïdo avec gelées au sol.



Grâce à un soleil généreux les températures reprennent rapidement les couleurs tropicales ce matin.



Cet après midi les nuages sont plus groupés sur les hauts du nord et du nord-ouest avec des débordements sur le littoral de ces régions. Les averses devraient rester plutôt discrètes.



Belles éclaircies qui résistent ailleurs alors que les plus hauts sommets se laissent admirer sans problème.



Le vent de sud-est souffle sans relâche et rentre sur les plages de l'ouest et du sud. Vent bien présent entre Sainte Rose et Saint Denis.



Haute mer houleuse.



Température du lagon: autour de 27° celsius







TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: CLIQUEZ ICI POUR LA SUITE



Bon courage pour la reprise en ce début de ce semaine. Prudence sur les routes.



Cheers,

