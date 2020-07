La grande Une Réunion sur la NRL en préfecture : Les transporteurs confiants

Les discussions entre Didier Robert, le groupement SBTPC-GTOI-Vinci, et le préfet de La Réunion ont repris ce vendredi après-midi. Après plus de 10 heures de réunion hier, les trois acteurs principaux de la nouvelle route du littoral reprennent les négociations pour tenter de trouver une solution quant à la poursuite du chantier. Une rencontre qui s’est faite suite ou mouvement de blocage des transporteurs, qui souhaitent reprendre au plus vite le travail. Ce vendredi ils se disent confiants au vu de la durée des discussions. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 16:44 | Lu 1431 fois

"On a plutôt un bon ressenti vu que ça dure, et qu’hier soir ils ont décidé de prolonger cette réunion aujourd’hui, ça veut dire qu’il y a quand même de la négociation", indique Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR.



Les transporteurs semblent avoir retrouvé le sourire devant la préfecture alors que le président de région Didier Robert, les représentants du groupement SBTPC-GTOI-Vinci et la préfecture de La Réunion sont toujours en réunion.



Les discussions ont repris cet après-midi après plus de dix heures de négociations hier pour tenter de trouver une solution à la reprise du chantier de la nouvelle route du littoral.



"On a réussi à réunir une deuxième fois les acteurs du chantier, et on pense qu’ils trouveront une solution pour finir cette route du littoral surtout après ce qu’a dit le ministre (ndlr Bruno LeMaire)".



"L’espoir est là. Vu le contexte je pense qu’une sortie de crise va être trouvée. Mais on est quand même très inquiets puisque nos sociétés sont en jeu", ajoute Didier Hoareau président de l’OTI.





