Réunion publique : concertation préalable du projet de prolongement de l’axe mixte à Saint-Paul

Le projet de prolongement de l’Axe mixte vise à faciliter les échanges entre Saint-Paul et Le Port et à améliorer la performance, et donc l’attractivité, des transports en commun.

L’accessibilité du quartier Jacquot et de la zone de loisirs sera renforcée.

L’intermodalité est la clé du projet qui prévoit la cohabitation de tous les modes de déplacement, des bus aux voitures en passant par les vélos et les piétons.



Prochaine réunion publique le 03/12/2020 de 18h à 20h à l’école d’architecture du Port



Toutes les informations sur cette concertation préalable du public : cliquez-ici