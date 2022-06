Actu Ile de La Réunion Réunion, la reine des projets absurdes

​(Comportements humains les plus absurdes sur la plus belle ile du Monde) Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 16:57

Comme toutes les belles, elle fut longtemps inaccessible. Petite ile bien au chaud, isolée du Monde, elle pouvait tout de même offrir au visiteur courageux, la fraîcheur de ses sommets. Au milieu de l’Océan, baignée à la fois du soleil et de l’eau des tropiques, elle offrit à la vie le refuge idéal pour une nature abondante, diversifiée, équilibrée et prospère.



Mais, catastrophe ! Les humains ont un jour, fini par débarquer. Je passe sur les saccages de ce petit paradis. Il a bien fallu nourrir ces pirates et la presque totalité des animaux aquatiques, terrestres, à plume ou à poils, y sont passés. Il a bien fallu construire des maisons, réparer des bateaux. Des forêts entières ont ainsi disparues.



Au contact de ce petit paradis, l’homme civilisé a régressé et, tel le chasseur-cueilleur, s’est comporté en prédateur sauvage et irresponsable. C’est le passé lointain, me direz-vous et cela peut s’expliquer. Le drame, c’est que dans l’époque récente, nous avons fait pire. Nous avons battu quasiment tous les records du Monde de l’absurdité humaine:



⁃ Être capable de manquer d’eau sur l’ile la plus arrosée du Monde



⁃ Sur un territoire capable de produire quasiment toutes les plantes alimentaires du Monde, nourrir ses habitants avec 90% de produits venus d’ailleurs.



⁃ Construire une route en mer, non pas pour relier deux iles, mais deux villes situées sur la même ile ! (Et je ne parle pas de projets encore plus absurdes qui, Dieu merci n’ont pas abouti, comme importer des roches sur l’ile la plus rocheuse du Monde ou vendre la précieuse eau de nos rivières à des pays lointains).



⁃ Alors que nous sommes le champion de France du chômage et du sous-emploi, faire fabriquer par d’autres la quasi-totalité des objets et matériels dont nous avons besoin.



⁃ Etc. etc.





Oté, La Réunion !



Il est vrai que nous sommes à bonne école puisque c’est bien la planète toute entière qui est en train de subir ce supplice. Décidément, la goyave de France est de plus en plus amère. Il va bien falloir un jour re-goûter à notre goyave pays. Je mets mon billet que nous allons la trouver délicieuse.