Réunion du syndicat mixte des Hirondelles

Ce mardi 3 août 2021, le syndicat mixte des Hirondelles, constitué de la CASUD et de la CIVIS et présidé par André THIEN AH KOON, s'est réuni au siège de la CASUD au Tampon. A l'ordre du jour, 3 points qui ont été adoptés à l'unanimité par les élus :

* Finalisation de la procédure de d'opération "réservoir de Bérive", qui a été livré en novembre 2016 et d'une capacité de stockage de 3000 m3 (coût : 2 155 570 euros ) et qui permet l'alimentation en eau potable des secteurs de Bérive, des hauts de Saint-Pierre, de Petite Île et de saint-Joseph. * Création de la commission consultative de services publics locaux (CCSPL) et élection, à l'unanimité, de ses membres, à savoir : Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Augustine Romano, Henri-Claude Huet et Stéphano Dijoux (suppléants: Albert Gastrin, Doris Técher et Olivier Naria). * Adoption de la procédure de mise en place de la commission de délégation du service public ( CDSP). Pour rappel, le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Hirondelles, créé en mars 1984, a pour compétence la production d'eau potable à partir de la source des Hirondelles, située sur la commune du Tampon, et la gestion du réseau d'adduction y afférent, pour le compte de ses membres (CASUD et CIVIS) et plus particulièrement pour les communes du Tampon, de Saint-Pierre, de la Petite-Ile et de Saint-Joseph afin de garantir aux populations des villes concernées une correcte alimentation en eau potable.





