Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Réunion du Comité Économique Régional La Présidente de Région Huguette Bello a réuni ce vendredi 1er avril 2022 les acteurs économiques pour un Comité Économique Régional organisé en présence du Préfet Jacques Billant et du Département. Cette réunion de travail était consacrée aux perturbations causées par les difficultés d’approvisionnement dues aux problématiques du transport maritime et à la guerre en Europe.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a ouvert un cycle d’instabilité pour l’ensemble de l’économie mondiale. La période inédite qui s’ouvre oblige La Réunion à faire preuve, non seulement de résilience, mais également d’innovation et d’adaptation des modes opératoires dans un contexte de crise.



La priorité du moment est la sécurisation de l’approvisionnement de La Réunion. Elle appelle à un travail collectif initié ce matin par la collectivité régionale et l’État.



Le Préfet a présenté le plan de résilience mis en place par l’État qui comporte notamment un renforcement du bouclier tarifaire pour les ménages, l’accompagnement des entreprises à travers le report des dettes sociales et fiscales, l’activation du chômage partiel et la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision.



De son côté, le Département s’est engagé à un renforcement de son accompagnement aux agriculteurs, notamment sur la problématique des intrants agricoles.



Pour sa part, la Région Réunion travaille à la mise en place d’un train de mesures exceptionnelles et adaptées pour répondre rapidement à une situation qui risque de s’inscrire dans la durée, dans l’esprit des aides mises en places durant la crise Covid. Par ailleurs, la collectivité régionale a déjà engagé une action forte aux côtés de l’État, du Conseil Départemental et du TCO pour que l’aménagement de la zone arrière portuaire permette une décongestion rapide du Grand Port.



Le Comité Économique Régional a acté ce matin la mise en place d’une cellule de suivi par l’État, la Région et le Département. Elle se réunira de manière bi-mensuelle, en relation avec le monde économique.



Enfin, la Présidente de Région a pris l’engagement de réunir périodiquement le Comité Économique Régional afin de garantir l’efficacité de cet espace de consultation et d’échanges, d’autant plus essentiel durant cette période.





