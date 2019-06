Réunion de travail entre le président du département et la ministre des Outremer

Le Président du Conseil Départemental de La Réunion, Cyrille Melchior, a rencontré ce vendredi 6 juin, Madame la Ministre des Outre-mer Annick Girardin dans le cadre d'une réunion de travail. Cette rencontre avait pour objectif de poursuivre la concrétisation des dossiers du Département pour les Réunionnais, et en particulier la recentralisation du RSA et la coopération régionale.



"Les travaux sur la recentralisation du RSA avancent à grands pas. Toutefois, je reste très attentif car dans cette phase d'échanges techniques, chaque virgule compte afin de garantir les meilleures conditions possibles aux Réunionnais. Je salue la méthode de travail et l’engagement de l’Etat dans ce dossier et en particulier l’implication de Annick Girardin.



Concernant la coopération régionale, nos échanges ont permis de mettre en exergue la place de nos 50 volontaires du service international du Département dans la zone océan Indien tant auprès des partenaires étrangers que du réseau diplomatique. Pour nos jeunes coopérants, je suis résolument attaché à pérenniser leur place dans l’océan Indien car La Réunion doit plus que jamais être la base avancée de la France et de l’Europe dans l’océan Indien »