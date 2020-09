Réunion de travail de la CASUD à St-Philippe

Une réunion de travail entre les services de la CASUD et ceux de la ville de Saint-Philippe, en présence du maire Olivier Rivière, s'est tenue ce lundi 21 septembre à la mairie de Saint-Philippe.



Cela a été l'occasion de faire le point sur les différents chantiers, financés par la CASUD, à venir et en cours. Ont été évoqués, entre autres, les travaux de la cale de halage, le forage de Takamaka pour la ressource en eau potable, la nouvelle gare routière et le transport à la demande des personnes à mobilité réduite ainsi que le projet de déchèterie.



Au total le programme d'investissement 2017-2022 de la CASUD pour Saint-Philippe s'élève à 6,3 millions d'euros.



Cette réunion a été suivie d'une visite sur le terrain.



Lors de cette réunion, le maire de Saint-Philippe est également revenu sur sa satisfaction de voir sa commune bénéficier d'une dotation de 400 000 euros, au nom de la solidarité intercommunale, votée à l'unanimité en conseil communautaire ce vendredi 18 septembre.