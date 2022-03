Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Réunion de la commission de contrôle des listes électorales





La Ville rappelle toutefois que ce document n’est pas indispensable à l’exercice du vote, une pièce d’identité suffit. La vérification de votre situation électorale (inscription et bureau de vote) peut se faire en ligne via le lien suivant : La commission de contrôle des listes électorales se réunira le Jeudi 31 mars 2022, à 13h30, dans les locaux de l’administration générale, en Mairie centrale.La Ville de Saint-Leu tient par ailleurs à rassurer les administrés au sujet des cartes électorales : les services sont pleinement mobilisés sur le sujet et celles-ci parviendront aux électeurs par voie postale, avant le premier tour de la présidentielle.La Ville rappelle toutefois que ce document n’est pas indispensable à l’exercice du vote, une pièce d’identité suffit. La vérification de votre situation électorale (inscription et bureau de vote) peut se faire en ligne via le lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE





