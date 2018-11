▶️ Réunion de crise: Le Préfet de La Réunion sollicite des renforts de Paris

Police, gendarmerie, SDISS, DRR se sont réunis ce lundi matin au sein du Cop centre opérationnel de la Préfecture.



Une véritable réunion de crise pour réagir et prendre les mesures nécessaires face aux multiples violences ayant eu lieu ces deux dernières nuits.



Le Préfet de La Réunion a demandé des renforts supplémentaires directement auprès de Paris.



En détails, ils précisent que 51 interpellations ont eu lieu depuis samedi 17 novembre, dont 19 rien que la nuit dernière. Six agents des forces de l'ordre ont été blessés au cours de cette nuit.



Suite à l'incendie du garage Peugeot au Port hier soir, 70 voitures ont été brulés à la concession. Les forces de l'ordre ont pu interpeller six personnes.



Une cinquantaine de gendarmes, accompagnés de l'hélicoptère de la gendarmerie, sont intervenus hier soir pour débloquer la RN1 bloquée au niveau de Saint-Paul. On note cinq personnes blessées suite à cette manifestation.



Le GIGN a dû intervenir au Jumbo de Saint-Benoît et de Saint-Marie. Les gendarmes ont également dû intervenir sur le toit du centre commercial Leclerc à Saint-Louis, où une cinquantaine d'individus s'étaient réfugiés.