CCIR Réunion d'échange avec l'ambassadeur de l'Inde en France

Cet après-midi, M. Pierrick ROBERT, le Président de La CCI de La Réunion et ses membres élus ont eu l'honneur d'accueillir l'Ambassadeur de l’Inde en France, Son Excellence Jawed ASHRAF, avec la présence de Laurent AMAR, Conseiller Diplomatique du préfet, du Consul Général de l'Inde à La Réunion et de Pascal PLANTE, délégué à l’internationalisation des entreprises. Par CCIR - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 08:24

Pour cette rencontre, une centaine de chef(fe)s d'entreprises, représentants culturels et associatifs ont fait le déplacement afin d’échanger sur les opportunités d’affaires en Inde, la coopération économique entre l'Inde & La Réunion et les opportunités en matière touristique et cinématographique.



Dans son allocution de clôture CHOOSE LA REUNION le 23 octobre 2019 à Saint Denis, le chef de l’Etat a souligné la valorisation des DROM-COM et leur intégration régionale dans la stratégie Indopacifique où la zone océan indien fait le trait d’union entre l’Afrique, l’Inde et l’Asie.



En parallèle d’un intérêt grandissant des entrepreneurs vers de nouveaux marchés régionaux (Madagascar, Mozambique, etc.) ou internationaux (Inde, Japon, Corée, etc.), ces échanges viseront à mieux tirer parti de notre positionnement de porte d’entrée de l’Europe dans l’Océan Indien.



L’indopacifique s’impose de plus en plus comme l’espace stratégique du XXème siècle où le centre de l’économie mondiale s’est déplacé.