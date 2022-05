Economie Réunion bénévolat : L’association Ekopratik remporte le premier prix du concours "Coup de Ker"

Le centre d’activités bénévole a récompensé des projets mettant l’accent sur "l’impact territorial, l’innovation ou encore l’implication des bénévoles". Par NP - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 23:40





L’association "Un autre regard" a remporté le deuxième prix de 2.000 euros avec son projet de soins socio-esthétiques et de socio-coiffure à destination des populations fragilisées.



Le troisième prix de 1.000 euros est revenu à l’association Premababies afin d’accompagner les parents de nouveau-nés prématurés.



Au total, 14 projets d’association entièrement réalisés par des bénévoles en lien avec l’environnement, le social ou l’insertion ont été sélectionnés.



"Nous félicitons donc les trois associations gagnantes pour leurs beaux projets, mais également toutes les autres associations qui ont participé à ce concours. Nous avons été heureux de recevoir autant de projets autour du bénévolat, et nous avons hâte de voir leur avancée dans les prochains mois. Nous souhaitons également remercier toutes les personnes présentes lors de cette soirée, qui nous ont permis de passer un moment convivial", se réjouit Réunion Bénévolat. Son projet de développement d’outils lowtech péi pour favoriser l’autonomie alimentaire a convaincu. L’association Ekopratik, qui vise notamment l’autonomie énergétique et alimentaire mais aussi la protection de l’environnement, a remporté le premier prix du concours "Coup de Ker", organisé par Réunion Bénévolat, le groupe CRC, le Crédit Agricole et la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES). Pour mettre son projet en œuvre, l’association a reçu une aide de 3.000 euros.L’association "Un autre regard" a remporté le deuxième prix de 2.000 euros avec son projet de soins socio-esthétiques et de socio-coiffure à destination des populations fragilisées.Le troisième prix de 1.000 euros est revenu à l’association Premababies afin d’accompagner les parents de nouveau-nés prématurés.Au total, 14 projets d’association entièrement réalisés par des bénévoles en lien avec l’environnement, le social ou l’insertion ont été sélectionnés."Nous félicitons donc les trois associations gagnantes pour leurs beaux projets, mais également toutes les autres associations qui ont participé à ce concours. Nous avons été heureux de recevoir autant de projets autour du bénévolat, et nous avons hâte de voir leur avancée dans les prochains mois. Nous souhaitons également remercier toutes les personnes présentes lors de cette soirée, qui nous ont permis de passer un moment convivial", se réjouit Réunion Bénévolat.