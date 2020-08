A la Une . Réunion à la préfecture : Un arrêté préfectoral va harmoniser toutes les mesures des communes

À la demande de l’Association des maires du département de La Réunion (AMDR), les maires de l’île et le préfet se sont réunis ce mardi après-midi dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid. L’objectif de départ était d’harmoniser les mesures entre les communes afin de stopper la propagation du virus. Un arrêté préfectoral va être publié dans ce sens. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 17:56 | Lu 2034 fois

Ce mardi, les maires de La Réunion avaient rendez-vous avec le préfet de La Réunion. Cette rencontre en visioconférence avait pour objectif d’harmoniser les différents arrêtés municipaux pris par les maires la semaine dernière. La préfecture souhaite jouer groupé pour éviter que l’épidémie continue sa forte progression de ces dernières semaines. Un arrêté préfectoral va donc être publié dans ce sens.



Parmi les décisions prises, la première concerne la fermeture des écoles. Dorénavant, c’est le préfet qui va décider de la fermeture d’un établissement scolaire en concertation avec l’ARS. Une mesure qui évite les différences de traitements en raison de la dispersion des décideurs (mairies, département, région).



Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits sur l’ensemble du territoire.



Le port du masque dans les communes reste à la décision des maires. Le préfet n’a pas voulu normaliser cette mesure. Les maires qui seront également informé de l’évolution de la situation dans leur commune par des cartes plus précises de la localisation des foyers épidémiques.



Enfin, l’ARS a demandé aux édiles d’établir des centres de prises en charge des patients Covid dans leurs villes afin de réaliser de meilleures campagnes de dépistage, plus ciblées. Les infirmiers libéraux pourront être volontaires afin de s’engager dans un centre.



