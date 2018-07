<<< RETOUR CINOR

Réunion à La Mare : Venez découvrir le (nouveau) projet du Port de Sainte-Marie ! CINOR Une réunion publique est prévue ce mardi 3 juillet 2018, à 17h30, Salle des fêtes de La Mare, afin de permette aux administrés d'en savoir un peu plus sur le projet de réalisation, avec réaménagement et extension, du port intercommunal de pêche et de plaisance de Sainte-Marie. Connu dans ses grandes lignes, il peut encore évoluer par la plus value citoyenne.

L'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme prévoit en effet qu'il convient de mettre en place une concertation préalable à ces aménagements et d'en tirer le bilan sur la base de la délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017.



Ce mardi 3 juillet, à la salle des Fêtes de la Mare, il va s'agir de présenter au public les objectifs du projet, le plan d'aménagement prévisionnel, en tenant compte de la démarche de concertation, des résultats de l'étude d'impact, ainsi que du calendrier de mise en œuvre.



"C'est une réunion réglementaire qui vise à faire découvrir le projet et d'en présenter les objectifs qui sont de plusieurs ordre : économique, touristique, social, avec des apports en termes de développement durable (éclairage solaire du futur site) ", explique Yves Ferrières, Président du Conseil portuaire et vice-président délégué à l'aménagement du territoire".

"A ce stade d'échanges, tous les avis sont les bienvenues et nous pouvons encore améliorer le projet si les suggestions sont pertinentes", ajoute t-il.



Cette réunion permettra ainsi à certains de découvrir le projet et à d'autres de faire part de leurs observations et d'apporter ainsi une réponse à leurs sollicitations



Pour le reste, la concertation et la communication préalables réglementaires dédiées à ce projet se poursuivent sans relâche jusqu'au 23 juillet.

votre avis sur : reamenagementportdesaintemarie@cinor.org

Dans le cadre de cette phase 2 axée sur la proximité ayant débuté au début du mois juin, la Cinor a mis en place deux sites d’exposition "projet" (siège de la Cinor et service urbanisme de Sainte-Marie), divers affichages en 4x3 sur des sites ciblés (site portuaire, rond-point de la Mare et de la Cinor) et de l'info en ligne sur les sites institutionnels.



A l’issue de cette seconde phase d’actions, un bilan de concertation préalable sera établi à la mi- juillet 2018.



Le début des travaux reste prévu, pour la partie terrestre, pour septembre/octobre 2018, avec premières livraisons avant la fin 2019.



votre avis nous intéresse. Ecrivez nous à:

- reamenagementportdesaintemarie@cinor.org

- mission Port de Sainte-Marie, 3 rue de la Solidarité, 97490 STE CLOTILDE CINOR

Dans la même rubrique : < > A l'Elysée, Gérald Maillot plaide pour "un pacte de croissance et de développement entre la Cinor et l’État" Une Journée de l'Alternance réussie