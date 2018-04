Réunion Palestine : "Tolérance zéro pour la Syrie, impunité totale pour Israël"

Lundi dernier, le Président de la République a déclaré que les tirs de missiles sont la conséquence de la violation du droit international par la Syrie qui utiliserait des armes chimiques sur sa population.



Sitôt appris, sitôt frappée. Sans enquête et sans preuves réelles.



Alors même qu’une enquête était en cours.



Etonnement, dans le pays voisin, l’armée israélienne tire à balles réelles sur une foule avec des femmes et des enfants en train de faire une Marche pacifique.



32 morts, 657 blessés en trois jours de manifestation pour leurs droits.



Pas un mot, aucune compassion.



En France, les ménages à revenus modestes ne s’en sortent pas car vous leur avez rajouté ou augmenté des taxes. La France est en difficulté économique selon vous.



Et vous engagez des millions d’euros dans un conflit qui ne nous concerne pas.



Monsieur le Président Macron, nous ne comprenons pas cette politique.



Nous n’adhérons pas à ce projet militaire et économique qui consiste à soutenir les puissants au détriment des populations les plus faibles.



Réunion Palestine