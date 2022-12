A la Une . Réunion Métis donne rendez-vous au public pour faire revivre le quartier de Savanna

Réunion Métis, vous connaissez déjà. Cette association a déjà à son actif plusieurs festivals qui ont été autant de succès. En vue de son prochain grand rendez-vous en décembre de l'année prochaine, l'association fera escale dans plusieurs quartiers de notre ile afin de faire participer le maximum de Réunionnais et de les associer aux événements à venir. Ce week-end, elle a déposé ses valises dans celui de Savanna, à Saint-Paul avec une série de rendez-vous . Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 16:31

Histoire de fêter à sa façon la journée mondiale du climat, le festival "Vert Savanna" se fixe comme objectif de tisser des liens étroits entre l'art, le social, le culturel et le scientifique en montrant et partageant les multiples relations et dialogues des acteurs du territoire (habitants, milieux associatifs, artistes, Réserve naturelle).



Les rencontres "Vert Savanna" s'articuleront autour de deux sites principaux, l'ancienne usine sucrière qui aura été la dernière en activité sur la commune de Saint-Paul. Sa construction remonte probablement à la fin du XVIIIème siècle. Elle a continué à fabriquer du sucre jusqu’en 1985, et la partie distillerie a résisté quant à elle jusqu’en 1992,date de sa fermeture définitive...



L'autre site est celui de la Réserve Naturelle Nationale de l'étant de Saint-Paul. Il s'agit d'une zone humide, c’est-à-dire une zone où l’eau est présente de façon temporaire ou permanente. Un écosystème qui comprend une grande diversité d’habitats. L’Etang de Saint-Paul a été classé en 2008 comme Réserve naturelle nationale (RNN) et en 2019 le site est devenu zone humide d’importance internationale Ramsar.



Et bien sûr, difficile d'évoquer Savanna sans parler de ses cocotiers. Cet arbre est un élément très fort du paysage à l’étang de Saint-Paul. D'ailleurs, des traditions liées au tressage de la feuille sont encore très vivantes sur les quartiers.



L'ancienne maison de maitre servira à plusieurs reprises à un mapping, c'est-à-dire à un spectacle son et lumière pour lequel la façade de la vieille demeure servira de support. Un spectacle fabuleux qui est l'oeuvre de deux artistes : Victor Corolleur pour la partie images et Jako Marron pour le son. Il s'agit de la mise en lumière de l’architecture de la Maison Savanna et de son histoire par le biais d’éléments graphiques issus de l’iconothèque historique de l’océan Indien, de la Réserve de l’Étang Saint-Paul et de l’illustratrice Nadia Charles. La maison prend vie sous nos yeux. Les volets qui s'ouvrent et se ferment uniquement grâce à des jeux de lumière sont particulièrement impressionnantes.



Le programme :

Samedi 10 décembre

Première partie de journée en partenariat avec l’AFC Olympique de Savanna 9h00 à 13h00 Animations et ateliers ludiques sur le thème de l’environnement

13h30 à 16h50 Coupe de football du climat et de la culture. Tournoi intergénérationnel puis remise des prix

13h00 à 22h00 Pique nique vert.Tous en vert, trap’ zot marmite, zot légumes et venez pique-niquer avec nous ! Objectif zéro déchet

13h00 Atelier tressage

15h00 Conversation avec les artistes

16h00 Musique Julia Colmet Daâge et Madiakanou & Danse

16h30 Dégustation d’un bouillon de brèdes suivi d’un échange 'Le climat explique les brèdes'

18h00 Dégustation de légumes des associations locales

18h45 Danse Les Monolythes

19h15 Mapping sur la Maison Savanna

19h30 Atelier mapping sur la Maison Savanna

19h45 Musique Julia Colmet Daâge & Danse Mayage

20h00 Mapping

20h15 Atelier mapping

20h20 Musique Julia Colmet Daâge et Madiakanou & Danse L’Élan

20h45 Mapping

21h00 Concert Madiakanou accompagné de 4 artistes

21h45 Mapping





