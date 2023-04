Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Réunion Métis : Appel à projets & portfolios “Installations artistiques, interventions urbaines et performances”





En 2021, le festival, c’était ça :



Ce 10 avril 2023, le comité artistique constitué de 12 membres (artistes, architecte, directrice artistique du festival, écrivaine, professionnels de l’événementiel et du spectacle vivant, responsable de la médiation, responsable de projet scientifique et culturel) lance un appel à participation artistique pour la prochaine édition qui aura lieu du 1er au 3 décembre 2023 à Saint-Paul ville (La Réunion) :



• Un appel à projet pour sélectionner des installations artistiques,



• Un appel à portfolio pour sélectionner des interventions urbaines (arts urbains sous toutes ses formes : graffeur.euse.s, graphistes, peintres, photographes, affichistes, dessinateur.rice.s, sculpteur.rice.s ou encore les techniques suivantes, mosaïque, stickers…),



• Un appel à portfolio pour sélectionner des performances (danseur.euse.s, comédien.ne.s, slameurs.ses, circassien.ne.s, acrobates, fonnkézèrs, moringueur.euse.s, poète.sse.s, flash mobbing, chorale…).



