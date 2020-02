La grande Une Réunion / Maurice pour 199€ : L’île soeur fait du charme aux Réunionnais "Île Maurice Sereine", c’est la dernière campagne promotionnelle de l’île soeur, élaborée pour rassurer les professionnels du tourisme, mais surtout pour attirer le plus grand nombre de Réunionnais. Une façon de pallier le manque de touristes chinois, tenus à distance en raison de l’épidémie de Coronavirus. Les Réunionnais pourront ainsi profiter de 12.000 billets d’avion à 199€ l'aller-retour entre mars et juin 2020.

"Il n’y a aucun cas de coronavirus à l’Île Maurice", affirme Arvind Bundhun, directeur de l’office de tourisme Mauricien, "des personnes ont été placées en quarantaine de manière préventive, mais aucun cas suspect n’a été détecté".



L’industrie mauricienne du tourisme veut rassurer tous les acteurs du secteur, alors que l’économie du pays repose en grande partie sur l’activité touristique, aujourd’hui affectée par l’épidémie de coronavirus.



"Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que Maurice reste une destination saine", ajoute-t-il. Avec des contrôles thermiques à l’aéroport et une mise en quarantaine automatique des personnes ayant voyagé en Chine dans les 15 jours précédant leur arrivée, Air Mauritius a également suspendu ses vols directs en provenance de Shanghai et Hong Kong.



Une promotion qui inclut pour la première fois des périodes de vacances



L’épidémie de coronavirus a tout de même fait perdre environ 6000 touristes chinois à la destination Maurice, et cela devrait continuer tant que le virus perdure.



Alors pour pallier ce manque, l’Île soeur mise sur le tourisme régional et notamment les Réunionnais avec une offre promotionnelle unique: 12.000 billets d’avion Réunion/Maurice à 199 euros, entre mars et juin 2020.



"Nous avons fait un effort tarifaire tout azimut, avec les partenaires hôteliers notamment", indique Arvind Bundhun. C’est par ailleurs la première fois qu’une telle offre promotionnelle est proposée durant des périodes de vacances, qui s’étendront du 7 au 23 mars et du 30 avril au 14 mai.



Attention, cette offre ne permet pas de voyager avec sa simple carte d’identité. Le passeport reste obligatoire pour passer la frontière car c’est le seul moyen de vérifier si un passager a récemment voyagé en Chine.



Les Réunionnais sont par ailleurs toujours plus nombreux à visiter Maurice, avec 1000 touristes en plus en provenance de La Réunion ce mois de janvier. Charlotte Molina