Réunion/Maurice: bonnes averses cet après midi localement, dimanche idem, conditions plus instables en début de semaine prochaine

2019 Fev 23 14h50 Mascareignes1: il fait chaud ici dans le nord de la Réunion avec un soleil plutôt implacable. Certains d'entre nous sur Maurice et la Réunion auront la chance de profiter de bonnes averses cet après midi. Je n'oublie pas Rodrigues qui ne déroge pas à la règle.2: en début de semaine prochaine on attend une instabilité en hausse pour les Iles Soeurs.A plus tard.Profitez bien de votre Samedi.Cheers,Patrick Hoareau.