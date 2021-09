La grande Une Réunion La 1ère : Le successeur de Gora Patel arrive avec des casseroles accrochées à ses valises

Gora Patel a fait l'unanimité pour son professionnalisme et sa gentillesse à la tête de la station de Réunion La 1ère. Pendant les trois ans de sa direction, non seulement l'ambiance à l'intérieur de la station s'est apaisée mais les chiffres d'audience se sont nettement améliorés.

Pas sûr que l'ambiance soit aussi bonne avec son successeur, Frédéric Ayangma, qui arrive à son poste à La Réunion avec quelques dossiers à son passif : une condamnation de la station de RFO dont il était directeur en Guyane en 2010/11 pour harcèlement moral après qu'il ait tenté de muter une rédactrice en chef qui se plaignait de harcèlement. Quant à son passage à la direction de la station de Martinique, il a été marqué en 2009 par une grève très dure qui a duré deux mois et par une grève de la faim d'une autre journaliste... Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 09:41





Nommé en mai 2006 directeur régional de RFO Martinique, Frédéric Ayangma avait été obligé de quitter son poste en 2009 après une grève très dure qui avait duré deux mois et avait été accompagnée de fortes tensions.



Selon



En consultant d'autres sources en ligne, on apprend que la direction l'aurait accusée d'avoir "saboté" le journal télévisé.



Le conflit a dû être très violent car, dans l'article de



France Télévisions condamnée pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité de résultat



Une fois parti de Martinique, Frédéric Ayangma a atterri à la direction de la station de RFO Guyane en août 2009. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pire était à venir.



C'est un article du Canard enchaîné qui a révélé l'affaire en juillet 2014, faits qui ont ensuite été racontés en détails dans des termes identiques par les sites



On y apprend qu'une journaliste de la station, Mme Remedios Sanchez-Pascual, avait fait condamner le 9 avril 2014 France Télévisions en appel à une amende de 60.000€ pour "harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat". Le jugement est devenu définitif après que France Télévisions ait renoncé à faire appel.



Dans un court article, Le Canard enchaîné avait fait état d’un “traitement de choc” subi en Guyane par une journaliste, mais sans donner son nom ni la station dans laquelle elle travaillait : “mise au placard, dénigrement, fausse accusation d’ivrognerie au boulot“.



Il a fallu que le site Guyaweb se procure l’arrêt détaillé de la Cour d’appel de Paris pour que l'on découvre les détails de l'affaire.



C'est la victime de harcèlement qui est sanctionnée !



La victime était rédactrice en chef de Guyane 1ère télé (ex-RFO). Le 12 janvier 2011, alors qu’elle n'était en fonction que depuis trois mois et demi, Remedios Sanchez-Pascual alerte “le directeur de la coordination des ressources humaines des journalistes de France Télévisions de la situation de harcèlement moral qu’elle subissait depuis deux mois”, révèle la Cour d’appel de Paris, dans sa présentation des faits.



Neuf jours plus tard, le 21 janvier 2011, poursuit l’arrêt de la Cour, un courrier adressé au directeur des ressources humaines de France Ô par M. Ayangma, le directeur régional de Guyane 1ère, ”demandait le départ immédiat de Mme Remedios Sanchez-Pascual après avoir adressé un courrier dans le même sens au directeur général en récapitulant les erreurs et les fautes de management de la rédactrice en chef depuis son arrivée”.



Le 15 février suivant, souligne encore la Cour d’appel, la rédactrice en chef ”recevait un courrier du directeur en charge des préfigurations de l’organisation des rédactions télévisions de France Ô (…) lui indiquant qu’à compter de ce jour, elle n’exerçait plus les fonctions de rédactrice en chef de Guyane 1ère et qu’elle était affectée à un poste de responsabilité équivalent au sein de la rédaction d’Outre-Mer à Malakoff. Elle était autorisée à rester en Guyane jusqu’au 15 mai 2011 pour prendre ses fonctions en métropole le 16 mai” de cette année-là.



Il peut arriver qu'une salariée s'abrite derrière une plainte de harcèlement pour tenter de se protéger de sanctions qu'elle aurait méritées. Difficile pour nous de juger à plusieurs milliers de kilomètres de distance et plusieurs années plus tard. Mais les magistrats de la Cour d'Appel de Paris eux, ont eu le temps de tout décortiquer et ils sont arrivés à la conclusion que la direction de Guyane 1ère avait fauté.



Et que donc, c'est celle qui se plaignait de harcèlement qui avait été sanctionnée et rapatriée en métropole sur demande de Frédéric Ayangma, alors que l'homme qu'elle accusait de harcèlement a tranquillement pu continuer à officier en Guyane et à toucher sa surémunération...



Et c'est ce directeur qu'on nous envoie à La Réunion. Ça va nous changer de Gora Patel !





