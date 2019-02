La grande Une Reunion Island Coffee : Un café qui n’a rien de réunionnais Après la marque de thé Island Tea qui utilise La Réunion dans son logo, c’est au tour d’un torréfacteur canadien de s’approprier l’image et la notoriété de notre île. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, l’entreprise « Reunion Island Coffee », installée aux États-Unis et au Canada, ne présente aucun lien avec La Réunion.

À sa création en 1978, l’entreprise s’appelle d’abord Bourbon Coffee. Puis l’idée de rebaptiser l’entreprise Reunion Coffee émerge dans les années 90. C’est finalement en faisant des recherches sur les pays producteurs de café que son créateur apprend l’existence de notre île. Comme l’indiquent nos confrères de Réunionnais du Monde, le fait que La Réunion a, elle aussi porté le nom de Bourbon par le passé aurait immédiatement convaincu le torréfacteur.

Alors que le café de La Réunion, le Bourbon Pointu, considéré comme l’un des meilleurs et des plus rares au monde, jouit d’une notoriété internationale (au Japon notamment), n’est-il pas un peu injuste de voir des marques s’approprier le prestige associé à notre île alors que La Réunion peine à exporter ses produits ?









"Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas préjudiciable pour le café de La Réunion" explique Frédéric Descroix, ancien directeur de la coopérative Bourbon Pointu, "notre café se valorise auprès des très très grandes tables, à un prix hors du commun par rapport au cours mondial, on a donc pas de difficulté à le différencier !"



Pour l'agronome, des entreprises comme Reunion Island Coffee permettent des retombées positives à l'autre bout du monde : "Tant qu'on parle de La Réunion ! C'est quand même mieux que de ne pas savoir où ça se situe !" Pourtant, comme dans le cas de Island Tea, cette marque de thé qui a utilisé jusqu'à il y a peu l'image de La Réunion dans sa stratégie marketing , il est tout à fait légal pour ces entreprises de le faire. Et là aussi, La Réunion est la seule région de France productrice de thé.