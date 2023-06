Communiqué Réunion Graffiti revient du 1er au 29 octobre

La 5e édition du plus grand festival de street art de l’océan Indien se tiendra du 1er au 29 octobre. Par N.P - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 15:03

Le Festival Réunion Graffiti est de retour du 1er au 29 octobre prochains. Focus sur les points clés de cette 5ème édition qui, pendant un mois, fera de La Réunion le carrefour des arts urbains.



Deux villes d’accueil et une vingtaine d’artistes des 4 coins du monde



Pour célébrer ce 5ème anniversaire, le festival s’étendra sur 1 mois et sera accueilli par les villes de Saint-Denis et Saint-André, confirmant ainsi l’ambition initiale de son créateur, EKO-LSA : « devenir le plus grand festival international de street art de l’océan indien ». Les premiers éléments de la programmation artistique viennent d’être dévoilés avec toujours cette même volonté d’attirer des grands noms de la scène internationale tout en soutenant les talents locaux.



5 artistes internationaux :

- BELIN connu pour son appropriation libre de l’hyperréalisme qui rend hommage au travail de Picasso (espagnol),

- SHIRO et sa vision de la culture Hip-Hop (japonaise),

- BESOK au style éclectique (allemand),

- NEETHI à l’univers si coloré (indienne),

- INSHO (mauricien).



6 artistes de France Métropolitaine :

- MAYE qui aime mettre en scène d’étranges personnages filiformes,

- CEET et ses célèbres « chicanos »,

- LAZOO dont les visages métissés ornent déjà plusieurs murs de La Réunion,

- le prolifique et inclassable POPAY,

- SITOU et ses superbes portraits afro-féminins,

- SLY2 passionné par le dessin et la bande dessinée.



Une dizaine d’artistes réunionnais dont la sélection est en cours.



Au programme : fresques, workshop, ateliers d’initiation, jam, concert, expositions, battle et masterclass.

Bâtiment A : une friche urbaine en devenir



2022 avait marqué le début d’une collaboration toute particulière entre Réunion Graffiti et le bailleur social SIDR (Société Immobilière du Département de La Réunion) avec la transformation d’un immeuble désaffecté de Saint-Denis en une friche éphémère dédiée au street art. 7 artistes ont repeint les façades dans le cadre du précédent festival. 14 appartements sont maintenant à disposition des artistes qui pourront prochainement y exprimer toute leur créativité. Pour EKO-LSA, ce travail est « un hommage à un bâtiment emblématique du quartier que je connais depuis mon enfance ». « Ces peintures permettront d’en garder un souvenir coloré » poursuit-il. Avant que le festival n’investisse les lieux, une visite des premiers appartements terminés et décorés sera organisée à l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine.



Réunion Graffiti en soutien des Objectifs de Développement Durable de l’ONU



« SDGs through Arts » est un projet mondial visant à sensibiliser la population aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unies en 2015, grâce à une collaboration avec des artistes locaux. La Réunion, à travers le festival Réunion Graffiti, constituera la 7ème destination d’une exposition qui se posera dans 17 pays. L’Académie intergénérationnelle des Camélias a été choisie pour accueillir les artistes locaux qui créeront en live autour des 17 ODD. Des ateliers thématiques seront aussi proposés par des acteurs œuvrant dans ce domaine. Ainsi, “SDGs through Arts” à La Réunion promet d’être une expérience pédagogique stimulante pour les participants comme pour les visiteurs, permettant à chacun de contribuer à la construction d’un avenir plus durable et plus équitable.



Les temps forts :



2 au 4 octobre : fresques à Saint-Denis

5 et 6 octobre : SDGs through Art à La Réunion

7 octobre : jam à Saint-André

9 au 15 octobre : peintures sur façades à Saint-André

16 au 20 octobre : peintures sur façades à Saint-Denis

23 et 24 octobre : workshop d’artistes à la Cité des Arts de Saint-Denis

23 au 27 octobre : masterclass, battle à la Cité des Arts

23 au 29 octobre : ateliers d’initiations gratuits et accessibles à tous, concerts expositions, live painting à la Cité des Arts

28 et 29 octobre : Graffiti Block Party à la Cité des Arts