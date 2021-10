A la Une .. Réunion Graffiti 2021 : Une soirée de lancement haute en couleurs

La 3ème édition du festival Réunion Graffiti a fêté le lancement de ses actions lors d’une soirée festive et conviviale au Mahé Labourdonnais à Saint-Denis. La soirée a rassemblé les partenaires, artistes, amis et soutiens de l’équipe. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 10:41





Au programme, discours du directeur du festival Eko Lsa, vernissage des trois artistes Eko Lsa, Konix et Roko, performances, musique et cocktail convivial. Tout cela en présence de la Maire Erica Bareigts et quelques élus de la commune.Nous vous rappelons le programme du festival Réunion Graffiti qui se tiendra du 2 au 17 octobre :- Cette semaine façade dans la ville : Petit Marché, Marcadet, Square Leclerc, lycée Lislet Geoffroy- Samedi 9 : journée à la Ressource vente solidaire de meubles réalisés par Eko Lsa, Konix et Roko- Du 4 au 15 Cités des Arts : Ateliers graff, skate Dj tous les jours- Samedi 16 et dimanche 17 : Block party au lycée Lislet Geoffroy. 25 murs seront refaits