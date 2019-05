A la Une . Réunion Bénévolat : Un site web pour mettre en relation bénévoles et associations Les associations de La Réunion ont souvent besoin de bénévoles, et de nombreux Réunionnais cherchent une façon de donner un coup de main. Un site internet existe désormais pour mettre tout ce petit monde en relation. Créée il y a deux mois par l’association Réunion Bénévolat, la plateforme en ligne compte déjà des dizaines de propositions de missions, allant de l’accompagnement de gramounes isolés, à du défrichage sur une plantation de cacao peï.







Loïc Damey, président de l’association "Réunion Bénévolat" et Chistophe Vienne, son trésorier, ont répondu à nos questions.

Reunionbenevolat.re qu’est-ce que c’est ?



(Loïc Damey)

C’est une plateforme internet qui permet la mise en relation entre des bénévoles et des associations. C’est parti d’un constat qu’il y a des personnes qui souhaiteraient faire du bénévolat mais qui n’ont pas accès à une information suffisante pour savoir quelle association pourrait les accueillir, qu’elle est cette association, comment se passe l’intégration dans la structure etc. Et au niveau des associations, ça leur permet de s’inscrire sur la plateforme, et d’informer les bénévoles des différentes missions qu’il est possible de faire.



Comment est née cette plateforme ?



On a lancé la plateforme il y a deux mois. L’idée nous est venue suite notamment à nos expériences personnelles : Il nous est arrivé durant certaines périodes dans nos vies d’être sans activité, et dans ces moments-là on a cherché à faire du bénévolat mais on s’est rendu compte qu’à La Réunion ça peut être compliqué de trouver les informations nécessaires. J’ai eu ce problème où j’ai voulu m’investir auprès d’associations mais ne savais pas à qui m’adresser.



En devenant dirigeant associatif j’ai également pu voir l’envers du décor, et comprendre les carences qu’il peut y avoir dans ce milieu : souvent les dirigeants associatifs disent qu’ils ont besoin de bénévoles, ils sont donc dans une démarche de demande, or le bénévolat c’est un échange. On donne et on reçoit. Ce n’est pas de l’argent, mais le bénévole, pour qu’il s’implique, il faut qu’il y trouve un propre intérêt. Il va par exemple y trouver du plaisir, de la convivialité, ça peut être des compétences, du lien social, satisfaire un besoin de se sentir utile etc..



C'est pourquoi sur la plateforme on demande aux associations de rédiger des fiches de missions très précises, pour que le bénévole puisse se projeter : avec la mission, le nombre d'heures, le lieu, un référent, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Le bénévole peut ainsi faire son choix plus clairement sur la plateforme.

Il y a déjà de nombreuses missions proposées sur la plateforme, comment expliquez-vous ce succès ?



C’est vrai que le trafic sur le site est étonnant, on a quasiment 1000 visiteurs uniques par mois depuis le lancement. Chaque semaine on rajoute une association à la liste. On a aussi une page Facebook qui est très dynamique, sur laquelle on poste également les offres de mission, ça devient vite viral (rires) !



Pour l’instant nous ne savons pas combien de personnes ou d’associations ont trouvé leur bonheur via la plateforme, puisque les bénévoles rentrent directement en contact avec les associations. On est en train d’affiner le site internet pour justement mettre en place un retour et obtenir ces chiffres.



Quelles sont les autres missions de votre association "Réunion Bénévolat" ?



C’est vrai qu’il n’y a pas que la plateforme en ligne, on a aussi organisé une rencontre entre associations et bénévoles : une dizaine de dirigeants d’associations sont venus, ainsi que des personnes qui sont soit bénévoles soit qui voudraient le devenir. Ces personnes ont pris la parole pour se présenter, échanger et témoigner. Ça a permis à des bénévoles de trouver des associations et inversement à des associations de trouver des bénévoles. Voilà le type d’actions que nous développons.



On propose aussi des ateliers de sensibilisation, pour expliquer quel est l’intérêt d’être bénévole. Parce que beaucoup de personnes sont encore dans ce paradigme de l’emploi et pensent que le seul moyen de s’insérer socialement est par l’emploi. Or c’est faux, il y a d’autres manières, et notamment le bénévolat. Ça permet de rencontrer des gens, de gagner en confiance en soi, et de s’impliquer dans une dynamique. Ces ateliers sont réalisés avec une vingtaine de personnes qui sont loin du bénévolat, qui n’ont pas cette idée en tête, et on leur explique ce que ça peut leur apporter.



On fait également des formations au sein des associations, mais tournées vers le bénévolat : comment est-ce qu’on recrute un bénévole, comment est-ce qu’on le fidélise, pourquoi est-ce qu’il ne vient pas, on essaie d’apporter des réponses à ces questions.



Quels sont les bienfaits du bénévolat ?



(Christophe Vienne)

On est dans un monde où certains travaillent trop et d'autres pas du tout. Le bénévolat peut redonner du sens à notre activité. Mais ça a surtout un grand rôle d'insertion. Moi-même je suis actuellement au chômage, et je pense que tout être humain a besoin d'avoir une activité, de se sentir utile pour ne pas tourner en rond voire déprimer. Le bénévolat peut ainsi être une façon de faire des rencontres, d'ouvrir des portes, et de s'insérer socialement et d'améliorer nos conditions de vie quelque part ! Moi ça me permet de bouger, d'avancer dans mes propres projets, de faire des rencontres et d'apprendre énormément. Grâce au "compte d'engagement citoyen" notamment, mes heures de bénévolat sont comptabilisées et transformées en heures de formation. Charlotte Molina





