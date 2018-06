Communiqué Réunimer partenaire du projet 'Classes de ville' et de l'exposition "La Réunion-sur-mer" a mairie du Port a choisi de profiter de l'inauguration du nouveau Square Pierre Semard pour faire découvrir au grand public les productions sur le thème de la mer, réalisées par des élèves de CM1 et CM2 durant l'opération « Classes de ville ». Celles-ci, conjuguées aux œuvres de l'artiste photographe Jean-Luc Allègre dans le cadre de son exposition 'LA RÉUNION-SUR-MER', embelliront la nouvelle place pendant 6 semaines. Voici le communiqué de Réunimer à ce sujet :

REUNIMER, principal acteur de la pêche fraîche, de la première transformation et leader de l'exportation de poisson frais depuis La Réunion, annonce sa participation à la journée organisée le 22 juin par la mairie du Port à l'occasion de l'inauguration du Square Pierre Semard. Pour célébrer cet événement, la mairie exposera les œuvres de l'artiste Jean-Luc Allège sur le thème 'LA REUNION-SUR-MER', ainsi que les productions réalisées sur le même thème par des élèves ayant participé au projet « Classes de ville ». Les sociétés associées à ce projet, sont invités également à présenter leurs activités dans l'espace dédié aux partenaires durant la journée. Tous les participants sont chaleureusement conviés pour unedégustation des produits fins LE PECHEUR sur le stand REUNIMER. De nombreuses autres animations et surprises attendent les élèves et les visiteurs durant la journée qui sera couronnée par la cérémonie d'inauguration du Square Pierre Semard le soir même à partir de 17h30.



REUNIMER est un acteur dynamique et engagé pour le développement de l'île de La Réunion. A ce titre, la société soutient de nombreux programmes culturels, éducatifs et artistiques, tels que le projet « Classes de ville » dans le cadre duquel elle accueille régulièrement des élèves de CM1 et CM2 pendant 2 jours pour une découverte de ses métiers et produits dans ses locaux et usines basés au Port.



La société est aussi mécène de l'artiste photographe Jean-Luc Allègre et notamment de ses œuvres de la série 'La-Réunion-sur-Mer', qui seront exposés en plein air et pour une période de 6 semaine sur le nouveau Square Pierre Semard à partir du 17 juin.



« Nous remercions la ville du Port d'avoir choisi le thème de la mer et de nous avoir invité à participer à la journée d'inauguration du nouveau Square Pierre Semard. Ces événements, tout comme le projet 'Classes de ville', sont pour nous des occasions importantes pour mieux faire connaître les métiers et produits de la mer afin de susciter l'intérêt du grand public et notamment des jeunes Réunionnais », déclare Johanne SERY, GRH du groupe REUNIMER. « Au sein du département des ressources humaines, nous portons une grande importance à la communication auprès des institutions, associations et des écoles pour informer et former des jeunes Réunionnais au métier de la pêche. Un moyen pour le groupe d'engager également des nouveaux collaborateurs principalement dans la ville du Port, qui présente l'un des plus haut taux de chômage de l'île ».



« Nous avons noté un véritable engouement des jeunes élèves en découvrant les métiers de la mer. Nous participons au projet « Classes de villes » avec REUNIMER depuis septembre 2017 et sommes ravis de son engagement à nos côtés. Nous avons déjà planifié de nouvelles rencontres pour le second semestre 2018 permettant de poursuivre notre démarche commune », ajoute M. Vincent Cadet, Directeur de l'école.



Toute l'équipe REUNIMER sera heureuse d'accueillir les participants de cette fête pour une dégustation de produits fins de sa gamme LE PECHEUR, qui se déroulera de 8h30 à 11h00 sur son stand dans l'espace dédié aux partenaires. Ils pourront également s'amuser avec un 'photobooth' mis à leur disposition spécialement pour l'occasion.

Déroulement général de la journée



A partir de 8h00 : début des festivités et arrivée des élèves

Jusqu'à 9h30 : accueil musical & visite des expositions

9h30-10h15 : animations « classes de ville » dans le théâtre sous les arbres

10h20-11h : danseurs et collation

11h00-11h45 : retour dans les écoles

Le soir à partir de 17h30 : inauguration du Square Pierre Semard





