Cette année, le TCO sera de nouveau présent au salon "Flore et Halle", dont le thème est "mon jardin".Un stand et des animations vous y attendent, deux ateliers sont organisés : "Faites le plein de bonnes pratiques dans le jardin", et "Découvrez nos bonnes recettes pour l’entretien de la maison".Retrouvez toutes les informations sur le site du TCO. http://www.tco.re/louest-i-bouz/retrouvez-nous-au-salon-flore-et-halle-21681.html