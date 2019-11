Retrouvez les photos de la Journée internationale des Droits de l’Enfant

Saint-Paul accueille la Journée internationale des Droits de l’Enfant ce mercredi 20 novembre 2019. Au Case de Saint-Gilles-les-Hauts et à l’école Eugène-Dayot du front de mer de la ville saint-pauloise.



À Saint-Gilles-les-Hauts, marmailles, parents, professionnels du Relais d’assistants maternelles itinérant, géré par la SPL Ti Baba et des assistants maternels se retrouvaient. Objectif : participer à plusieurs animations autour de l’éducation à la santé, à la nutrition, et à l’éveil au goût.



Les enfants découvraient un spectacle et cultivaient la terre lors d’ateliers jardinages proposés avec le Lieu d’accueil parents-enfants de la SCIC Run Enfance. Un beau moment de partage et de convivialité. Comme vous le constaterez sur les images prises à cette occasion.



Depuis Saint-Gilles-les-Hauts, direction le front de mer de Saint-Paul pour un retour à l’école Eugène-Dayot. Plus de 200 marmailles participaient à des manifestations liées à cette Journée internationale des Droits de l’Enfant. Des élèves des écoles ou des centres de loisirs saint-paulois et de d’autres communes y prenaient part.



Mieux vivre ensemble Un événement soutenu par la ville de Saint-Paul. Et piloté par plusieurs partenaires. Les associations Lékol du bonheur et Écoute-moi, protège-moi et aide-moi, l’association périscolaire d’Eugène-Dayot, les Dayotains, l’AFTRR, l’atelier radio et presse animé par les Dayotains, le Centre de la Ressource accueillant des enfants mal-entendants.



Les marmailles s’essayaient également à des parcours d’obstacles ou des jeux d’adresse. Après l’activité physique, ils partageaient un pique-nique et échangeaient leurs idées lors d’une conférence organisée à la salle de conférence du front de mer.



Les enfants de maternelles participent à des jeux de rôle avec des jouets afin de parler de l’égalité entre les filles et les garçons. Et afin d’évoquer et de dénoncer les stéréotypes sexistes.



Les primaires parlaient, eux, de la sensibilisation aux Droits de l’Enfant. Tous travaillaient sur les droits à l’égalité et à la différence. Avec le thème suivant : Comment éduquer pour mieux vivre ensemble nos différences ?



Spectacle, ateliers, débats, chorale… Des collégiens et des lycées assistaient d’ailleurs à cet événement ce mercredi après-midi 20 novembre.