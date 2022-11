Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez les dates de permanence des écrivains publics pour le mois de novembre Saint-Paul, terre accueillante et participative, poursuit les permanences des écrivains publics dans les Bassins de vie du territoire. L’enjeu est de garantir l’accès au droit de la population.



Cet engagement permet d’accompagner les Saint-Paulois·es dans leurs démarches administratives, mais aussi numériques grâce à l’intervention du service des écrivains publics. Cette orientation stratégique vise à aider les publics les plus fragiles.

Par ailleurs, la lutte contre l’illectronisme constitue aussi une priorité de la Municipalité. C’est donc dans cet esprit que six conseillers numériques itinérants sont déployés depuis le début d’année dans les Bassins de vie.

Ils s’y déplacent dans une logique de proximité afin de garantir l’accès au droit et l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire. Une vingtaine d’aidant connect interviennent également afin d’accompagner au plus près les administrés dans leurs démarches administratives en ligne.

