Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez les dates de permanence des écrivains publics de Saint-Paul pour le mois de décembre 2022 Afin de garantir l’accès au droit de sa population, Saint-Paul, terre accueillante et participative, poursuit les permanences des écrivains publics, dans les Bassins de vie du territoire. Cette orientation stratégique vise à aider les publics les plus fragiles.

Cet engagement permet d’accompagner les Saint-Paulois·es dans leurs démarches administratives, mais aussi numériques grâce à l’intervention du service des écrivains publics.



Par ailleurs, la lutte contre l’illectronisme constitue aussi une priorité de la Ville. C’est donc dans cet esprit que six conseillers numériques itinérants sont déployés depuis le début d’année dans les Bassins de vie.



Ils s’y déplacent dans une logique de proximité afin de garantir l’accès au droit et l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire. Une vingtaine d’aidant connect interviennent également afin d’accompagner au plus près les administrés dans leurs démarches administratives en ligne.



Découvrez ci-dessous les dates et les horaires de permanences des écrivains publics pour le mois de décembre 2022 :



Mairie de Grande Fontaine

LUNDI: 8h-12h et 14h-16h sauf le 12 après-midi et le 19 0262.70.28.21



Mairie du Guillaume:

LUNDI: 8h30-12h et 13h-16h 0262.32.31.04 et JEUDI: 8h30-12h et 13h-16h



Village Numérique de La Saline:

MARDI: 10h30-12h30 sauf le 27 0262.45.80.15



Maison pour Tous de Fleurimont:

MARDI: 8h-12h sauf le 13 0262 45 81 32



Mairie de Plateau Caillou:

MARDI : 14h-16h sauf le 13 0262.45.81.58



Mairie de Saint-Gilles les Hauts:

MERCREDI : 9h-13h 0262.45.81.62



Mairie de La Plaine:

MERCREDI 7 uniquement: 8h-12h 0262.45.81.56



Mairie de Bois de Nèfles:

JEUDI: 8h-12h 0262.45.81.76



Mairie de La Saline les Bains:

JEUDI 22 uniquement : 9h-13h 0262.45.81.67



CCAS de Saint-Paul:

VENDREDI: 8h-12h 0262.45.76.45



Mairie de Saint-Gilles les Bains:

VENDREDI: 9h-13h sauf le 16 et le 30 0262.45.81.61





