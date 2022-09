Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Retrouvez le programme des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Paul du 15 au 18 septembre ! Place à la découverte, au partage et à l’émerveillement avec la 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. La Ville de Saint-Paul est une nouvelle fois fière de faire vivre la Culture et de faire rayonner son patrimoine historique du 15 au 18 septembre sur tout le territoire. Visites guidées ou libres, conférence, ateliers, balades créatives, village lontan… Avec cette 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Municipalité de Saint-Paul, en collaboration avec les acteurs, associations et institutions culturels, réaffirme cette année sa volonté d’être toujours présente en proposant une programmation gratuite conçue pour toutes et tous !





Retrouvez le programme des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Paul La Ville de Saint-Paul se mobilise chaque jour pour entretenir et valoriser son patrimoine riche et vivant afin de pouvoir attirer de nouveaux participants. Tout le long de l’année, le public peut profiter en continue des balades, des conférences ou encore des visites patrimoniales. Ces quatre jours au coeur de notre Culture est l’occasion de pouvoir présenter une nouvelle façon de voir et de comprendre notre histoire. Au programme une conférence à l’Hôtel de ville de Saint-Paul ayant pour thème “Le conflit écologique à La Réunion entre conscience précoce et développement / destruction” Par Dominique VANDANJON, professeure agrégée d’Histoire et de Géographie, visites guidées du centre-ville, du Carré historique ou encore de la Mosquée, des expositions et des ateliers inédits à la Maison Serveaux et à la Longère Sudel FUMA, mais aussi dans les différents équipements culturels de la Ville, village artisanal, ateliers, lecture de paysages, découverte de quartiers… Le programme de cette année est riche et varié et permet la découverte de notre patrimoine saint-paulois sous toutes ses formes.Retrouvez le programme des Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Paul





